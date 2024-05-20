Devrek İlçesinde Çiftçilere Yönelik Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Devrek İlçesinde Çiftçilere Yönelik Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Devrek İlçesinde Çiftçilere Yönelik Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonu ile hayata geçirilen Tarla Günü programında ilçe protokolü bir araya geldi. Devrek'in Dedeoğlu Köyünde düzenlenen programda Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yenilik Yayım Projesi kapsamında Yem Bitkileri Gülü Gelemen Üçgülü'nün tarladaki temsili hasadı gerçekleştirildi.

20.05.2024 21:28  Güncelleme: 21:30
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Devrek İlçesinde çiftçilere yönelik "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonu ile hayata geçirilen "Tarla Günü" programında ilçe protokolü bir araya geldi.

Devrek'in Dedeoğlu Köyünde düzenlenen programda Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yenilik Yayım Projesi kapsamında Yem Bitkileri Gülü Gelemen Üçgülü'nün tarladaki temsili hasadı gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan," Tarla günü etkinliği düzenlememizin temel amacı çiftçiliğin ve tarımın önemini gündemde tutmak, hem de tarımdaki yeni gelişmeleri ve bakanlığımızın getirdiği yenilikleri size aktarmak amacıyla burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Değişen iklim koşullarına uygun verimi yüksek, kaliteli üretim hedefiyle ekim yapmaktayız. Bugün burada hep birlikte ekimi yapılan baklagil yem bitkisi olan Gelemen Üçgülü'nün biçimini ve hasadını yapacağız. Gelemen üçgülü Yenilik Yayım Projesi kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2020 yılında tescil edilen, tek yıllık serin iklim yem bitkisidir. Ortalama bir metreye kadar uzar yeşil ve kuru ot verimi yüksek olan bir bitkidir. Gelemen Üçgülünün avantajı erken gelişme gösterir ve değişik toprak tiplerinde yetişebilmekte, yüksek oranda tohum üretme yeteneğine sahiptir. Gelemen Üçgülü yabancı tozlaşma ile tozlanır. Bunun için bambus ve balarısı kolonileri için iyi bir nektar ve polen kaynağıdır. Tozlaşma arıların etkinliği büyük önem arz etmektedir. Dedeoğlu Köyümüzde 153 adet büyükbaş hayvan bulunmakta köyümüz bazında 2023 yılı destekleme ödemesi yapılmıştır.2022 yılı buzağı desteklemesinde 26.000 TL ödeme yapılmıştır" diye konuştu.

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Volkan Hızarcı'nın yanı sıra çok sayıda daire müdürleri vatandaşlar katıldı - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek İlçesinde Çiftçilere Yönelik Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrek İlçesinde Çiftçilere Yönelik Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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