Devrek Simidi Bayramda Ziyaretçilerin Gözdesi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 1912 yılından bu yana meşe odunu ateşinde pişirilerek hazırlanan meşhur pekmezli Devrek simidi, Kurban Bayramı ve gurbetçi sezonunun açılmasıyla birlikte yoğun talep görüyor. Asırlık fırında bayram mesaisi başlarken, eşsiz lezzet Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerine de kargoyla ulaştırılıyor.

Devrek ilçesinde faaliyet gösteren ve tarihi 1912 yılına dayanan simit fırını, asırlık lezzet geleneğini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Özel olarak hazırlanan hamurun pekmezle buluşmasının ardından meşe odunu ateşinde pişirilmesiyle ortaya çıkan meşhur Devrek simidi, hem yöre halkından hem de il dışından gelen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yaşanan hareketlilik, tarihi simit fırınında da yoğun mesaiye dönüştü. Özellikle yaz aylarında memleketlerine dönen gurbetçilerin vazgeçilmezleri arasında yer alan pekmezli simit için ustalar fırın başında yoğun mesai harcıyor.

"Almanya ve Belçika'ya bile simit gönderdik"

Tarihi fırında usta olarak görev yapan 19 yaşındaki Berat Dede, meşhur simidin yapım aşamalarını ve gördüğü ilgiyi anlattı. Odun ateşinin lezzete olan katkısına dikkat çeken Dede, "Simidimiz ortalama 5-6 dakika içerisinde pişiyor. Tamamen odun ateşinde, meşe odununda pişiriyoruz. Şehir dışından gelen çok fazla müşterimiz oluyor. Özellikle gurbetçi zamanı geldiğinde yoğunluğumuz daha da artıyor. Bazen yurt dışına bile kargo yapıyoruz. Almanya ve Belçika'ya bile simit gönderdiğimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

Talebe yetişmek için çaba harcıyorlar

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ilçedeki kalabalığın arttığını ve bu durumun fırına olan ilgiyi katladığını belirten 26 yaşındaki usta Enes Dede ise, taleplere yetişmek için büyük çaba harcadıklarını kaydetti. Dede, "Dışarıdan gelen gurbetçilerimiz ve yerli ziyaretçilerimiz dahil, bayramda simide olan talep oldukça artacaktır. Şu anda bile ciddi bir kalabalık var. Devrek'in meşhur simidine olan ilgi belli miktarda giderek artmaktadır. Bizler de halkımıza, hemşerilerimize bayram süresince de elimizden gelen beceriyi göstererek en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız" diye konuştu. - ZONGULDAK