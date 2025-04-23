Devrek\'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı, Minik Ayla Dikkatleri Üzerine Çekti

Devrek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku içerisinde kutlanırken, minik Ayla folklor grubuna eşlik etti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku içerisinde kutlanırken iki buçuk yaşındaki minik Ayla Deniz Altın gösteri yapan folklor grubuna eşik etti.

Çocuk Bayramı kutlamalarına Cumhuriyet Alanında bulunan anıta çelenk sunum programı ile başlandı ardından saygı duruşu ve Devrek Belediye Bandosunun eşliğinde İstiklal Marşının okunması ile buradaki program sona erdi.

Saat 11'de Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen etkinliklerde ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra programa katılan öğrenciler tarafından şiirler okundu ve diğer öğrenciler tarafından sergilenen ront gösterileri ve halk oyunları gösterileri de davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Sahada gösteri yapan folklor grubunun gösterilerine eşlik eden iki buçuk yaşında ki minik Ayla vatandaşların ilgi odağı haline eldi. Sergilediği performans ile davetlilerin ilgisini çeken Ayla Deniz Altın; grupların birebir harekelerini yerine getirmeye çalıştı.

Programda resim, şiir, kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından takdimin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sona erdi.

Düzenlenen kutlama programına; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, şube müdürleri, öğretmenler, daire müdürleri, askerler, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK