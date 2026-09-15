Devrek\'te 67 yaşındaki motor ustası Kışlalı yılın ahisi seçildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 yaşında çırak olarak başladığı sanayi sitesinde 22 yaşında ilk dükkanını açan 67 yaşındaki Hidayet Kışlalı, 45 yılda 20'den fazla usta yetiştirdi. Kışlalı, 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahisi seçilmenin gururunu yaşadı.

Devrek ilçesinde çocuk yaşta çırak olarak girdiği sanayide kendi dükkanını açarak yarım asrı geride bırakan 67 yaşındaki motor ustası yılın ahisi seçildi. Bugüne kadar 20'den fazla gence meslek öğreten emektar isim sanayinin gizli kahramanı oldu. Elleri motor yağıyla tanıştığında henüz 12 yaşında olan Hidayet Kışlalı, sanayinin tozunu yutarak büyüdü ve mesleğin inceliklerini öğrendi. Çıraklık ve kalfalık yıllarının ardından genç yaşta büyük bir sorumluluk üstlendi. 22 yaşına geldiğinde kendi dükkanının kepengini açtı. Aradan geçen tam 45 yıl boyunca ilk günkü heyecanıyla çalışmaya devam etti.

Bugün 67 yaşında olan tecrübeli usta; geleceğin ustalarına da rehberlik ederek ahilik geleneğini yaşattı. Yetiştirdiği 20'den fazla gencin koluna altın bilezik takarak meslek sahibi yaptı. Yetiştirdiği ustaların bir kısmı memlekette bir kısmı ise yurt dışında çalışmaya başladı. Uzun soluklu bu emeğin karşılığı ise 39. Ahilik Haftası etkinliklerinde taçlandı. Devrek Esnaf Odası tarafından aday gösterilen emektar usta, jüri tarafından Zonguldak'ta yılın ahisi unvanına layık görüldü.

Mesleğine adadığı bir ömrün ardından bu büyük gururu yaşayan Hidayet Kışlalı duygularını şu sözlerle ifade etti:

"45 yıldan bu yana motor ustası olarak sanayide vatandaşlara hizmet vermekteyim. Şimdiye kadar 20'den fazla genci ustalık derecesine kadar hep yanlarında oldum ve şimdi ise bir kısmı aynı sektörde Devrek'te hizmet veriyor, bir kısmı ise yurt dışında mesleklerine devam ediyorlar. Bu sene 39. Düzenlenen Ahilik Haftasında Devrek Esnaf Odası tarafından yılın Ahisi olarak aday gösterildim ve ilde oluşturulan jüri tarafından yılın ahisi seçildim. Öncelikle beni Devrek'ten aday gösteren Esnaf Odası Başkanı Recep Yüksel'e ve daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun'a ve İl Ticaret Müdürü İsmail Maden'e çok teşekkür ediyorum. Benim için yılın Ahisi seçilmek onur vericidir. Beni yılın Ahisi seçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Ustayı bu anlamlı unvana aday gösteren Devrek Esnaf Odası Başkanı Recep Yüksel ise titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İlimizden odamızdan Ahilik haftası nedeniyle bir aday göstermemizi istediler ve gerekli titiz bir çalışma neticesinde ilçemizde 45 yıldan bu yana motor ustalığı yapan Hidayet Kışlalı ustamızı aday gösterdim. İlimizde ki jüri heyeti de ustamızı yılın Ahisi çeçtiler. Emeği geçen herkese odamız adına teşekkürlerini sunuyorum" ifadelerini kullandı.