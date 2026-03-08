Devrek\'te Çocuklar İçin İftar Programı

Devrek'te "Cami- Çocuk Buluşması" kapsamında iftar programı düzenlendi.

Devrek İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik organizesinde, "Cami-Çocuk Buluşması" kapsamında Merkez Ulu Camii'nde 200'den fazla öğrencinin katılımıyla çocuk İftarı programı düzenlendi.

Ramazan ayı boyunca ortaokul, lise ve üniversite gençleri için Devrek Diyanet Gençlik Merkezlerimizde kurulan "İyilik Sofrası" bu kez de çocuklar için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Organize edilen programa Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mehteran gösterisi ile başlanırken, ardından Nasrettin Hoca, Karagöz-Hacivat gösterisi, yarışmalar, etkinlikler ve oyunlarla çocuklar keyifli anlar yaşadılar. Ramazan şenliği havasında geçen etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. 200'den fazla öğrencinin katılım sağladığı programda, akşam namazının ardından görevliler nezaretinde iftar yapılarak etkinlik tamamlandı.

Başkanlık Müftüsü Ramazan Topcan ve İlçe Müftüsü Murat Mutlu'nun katıldığı programda, Topcan çocuklara Ramazan ayı ve dini konularla ilgili sorular yöneltti. Soruları doğru cevaplayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek onları ödüllendirildi. Programın ardından çocuklara 'diş kirası' olarak pamuk şeker, bileklik ve çikolata ikram edildi. - ZONGULDAK