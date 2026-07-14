Devrekliler küçük Ünal için tek yürek oldular

Devrek'te DMD hastası olan küçük Ünal için vatandaşlar tek yürek oldular

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yaşayan ve bir buçuk yaşındayken, Duchnne Musküler Distrofi(DMD) hastalığına yakalanan Ünal Tuna için (8) açılan hayır çarşısında vatandaşlar destek vermek için adeta bir birleriyle yarıştılar.

Devrek Cumhuriyet Alanında açılan ve Devrek Belediyesinin de desteklerini alan 8 yaşında ki Ünal bir buçuk yaşında yakalandığı amansız hastalıkla mücadele veriyor. Dubai'de uygulanan ve yaklaşık 3 milyon dolar maliyetinde gen tedavisine ulaşabilmesi için Zonguldak Valiliği onaylı bağış kampanyasını sürdürülmeye devam ediliyor.

Kampanya hedefinin yüzde 83'üne ulaşıldığı geriye ise yüzde 17'lik rakamın kaldığı belirtilirken, Devrek'te açılan ve gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satılarak hayır çarşısından destekler gelmeye devam ediyor. Yetkililer Ünal'a destek vermek isteyen hayırseverlerden bağışlarını ilgili yerlere yapabileceklerini ifade ettiler. - ZONGULDAK