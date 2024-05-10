Devrek\'te Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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Devrek ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 10-16 Mayıs tarihlerde hayata geçirilen Engelliler Hastası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Alanında düzenlenen etkinliklere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlandı.

Program Devrek Engelliler Derneği, Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile danışma Merkezi Müdürlüğü, Özel Vitamin ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Yeni Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından özel bireyler tarafından türküler ve şiirler okunurken, sergilenen halk dansları oyunları da davetliler tarafından büyük beğeni topladı programın ardından Devrek Belediyesi tarafından etkinliklere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Engelliler haftası programına; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Devrek Engelliler Derneği Başkanı Songül Malkoç, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK