Devrek'te Hıdırellez Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Devrek'te Hıdırellez Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Devrek\'te Hıdırellez Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Belediye tarafından organize edilen Hıdırellez etkinliği, sabah saatlerinde Cumhuriyet Alanı'nda yapılan yürüyüş ve dualarla coşkulu bir şekilde kutlandı. Etkinliğe katılan vatandaşlara simit ve kahvaltı ikramı yapıldı.

06.05.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Belediye tarafından organize edilen Hıdırellez etkinliğine vatandaşlar büyü ilgi gösterdi.

Baharın müjdecisi, bereketin simgesini temsil eden ve yakın yıllara kadar ilçenin bazı kesimlerinde yaşatılan ve zaman geçtikçe de unutulanlar arasına giren Hıdrellez kutlamaları, Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle tekrar hayata geçirildi. Program erken saatlerde olmasına rağmen, ilçede yaşayan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sabah saat 06'da başlayan ve Cumhuriyet Alanında bir araya gelen protokol ve vatandaşlar, Devrek Belediye Başkan Vekili Uğur Erdem ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Devrek Belediye Şehir Bandosu nezaretinde Millet Bahçesine doğru yürüyüşe katıldılar. Buradaki program da Devrek Belediyesi din görevlisi tarafından dualarla başlandı. Yapılan duanın ardından sonra katılımcılar tarafından maniler okunurken, vatandaşlara belediye tarafından simit ve kahvaltı ikramında bulunuldu. Hıdırellez ateşinin yakılmasından sonra adet gereği belediye başkan vekili ile protokol üyeleri ve vatandaşlar yakılan ateşin üzerinden atlamasından sonra program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te Hıdırellez Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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