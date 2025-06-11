Devrek\'te Market Denetimleri Sıkı Takipte

Devrek'te belediye ve Tarım İlçe Müdürlüğünden ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde belediye ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve benzeri iş yerlerine denetimler gerçekleştirildi.

Devrek'te Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri ortak olarak düzenlediği denetimlerde ilçe genelindeki faaliyet gösteren market ve benzeri iş yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyorlar. Market ve benzeri iş yerlerinde yapılan ortak denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere tutanakla el konularak imha edilirken, halk sağlığını tehdit eden bu tür ürünlere karşı sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor.

İlgili kurumlar tarafından yapılan ortak açıklamada "Vatandaşlarımızın sağlığı ve çıkarlarını korumak adına denetimlerimiz düzenli olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK