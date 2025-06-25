Devrek\'te Yaz Sezonu Alışveriş Stantları Kurulmaya Başladı

Devrek'te yaz sezonu alışveriş stantları kurulmaya başlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye tarafından her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen alışveriş stantlarının montajlarına başlandı.

Yaz sezonunda bölgenin en büyük alışveriş merkezi haline gelen ve yiyecek, içecek, kıyafet ile diğer tüketim ürünlerinin satıldığı, sergilendiği stantların montajlarına başlandı

Her biri altı metre kareden oluşan Devrek'in Karşıyaka Mahallesine kurulan ve 150 adet olarak montajları yapılarak hak sahiplerine teslim edilen stantlar Temmuz ayının başında vatandaşların hizmetine girecek ve 45 gün süreyle misafirlerini ağırlayacak olan alışveriş çarşısı Ağustos ayının 15'in de sona erecek. - ZONGULDAK