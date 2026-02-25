Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna düzenlenen askeri törenle uğurlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsmail Dede (72) için Dedeoğlu Merkez Mahallesinde öğle namazının ardından askeri tören düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İl Jandarma Alay Komutanı Barış Cücen, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Güzel, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Özdemir, Kıbrıs Gazileri, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. 3 çocuk ve 7 torun sahibi Dede kılınan cenaze namazının ardından Dedeoğlu Merkez Mahallesi aile kabristanında toprağa verildi. - ZONGULDAK