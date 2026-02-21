Her yıl geleneksel olarak organize edilen programda Devrekli muhtarlar iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel hale getirilen etkinlikte Devrekli köy ve mahalle muhtarları iftar yemeğinde bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Devrek Öğretmenevinde organizasyonu yapılan iftar buluşmasında ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Düzenlenen iftar programında davetlilere hitap eden Dernek Başkanı Fatih Çarıkçı, "Uzaktan yakından davetimize katılan herkese yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen iftar organizasyonuna; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek ve Çaydeğirmeni Belediye Başkanları Özcan Ulupınar ve Satılmış Gebeş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK