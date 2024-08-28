Devrekli Şehit Yalçınkaya'nın annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Devrekli Şehit Yalçınkaya'nın annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Devrekli Şehit Yalçınkaya\'nın annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Devrekli Şehit Yalçınkaya'nın annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandıVan'ın Başkale ilçesinde 1992 yılında şehit düşen jandarma Er Kenan Yalçınkaya'nın annesi Behiye Masalcı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28.08.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Devrekli Şehit Yalçınkaya'nın annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Van'ın Başkale ilçesinde 1992 yılında şehit düşen jandarma Er Kenan Yalçınkaya'nın annesi Behiye Masalcı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şehit Yalçınkya'nın annesi için Devrek'te cenaze merasimi düzenlendi. Merkez İbrahim Ağa Caminde öğlen namazına müteakiben düzenlenen cenaze namazında protokol ve vatandaşlar Behiye Yalçınkaya'ya son görevlerini yerine getirmek için hazır bulundular.

Düzenlenen cenaze namazında; Devrek Kaymakam Vekili Gökçebey Kaymakamı Musa Türkmen, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen İbrahim Er, ilçe Askerli Şube Başkanı Astsubay Ömer Bilen, Aile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mesut Özmekik, askeri erkan, daire müdürleri ile çok sayıda seveni hazır bulundu.

Yalçınkaya'nın Türk Bayrağına sarılı tabutu eller üzerinde taşınırken, Ataköy Mestanoğlu Aile Kabristanında dualarla toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Jandarma, Başkale, Devrek, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrekli Şehit Yalçınkaya'nın annesi son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika


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