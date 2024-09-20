Devrim Barutçu'nun Eğitim Hakkı Kurtarıldı

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Samsun'da eğitim hakkından mahrum kalma riski bulunan 11 yaşındaki Devrim Barutçu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girmesi ile eğitimine başladı.

Sosyal medyada 19 Eylül'de yapılan bir paylaşım üzerine başlatılan incelemede, 2013 doğumlu Devrim Barutçu'nun Samsun'un Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okula kayıtlı olduğu ve mevcut ikametgahının Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aynı tarihte Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazı göndererek, küçük Devrim'in eğitim hakkından mahrum kalmaması adına ikamet adresine uygun bir okula naklinin yapılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal inceleme süreci başlattı ve yapılan görüşmeler sonucunda çocuğun okul nakil işlemleri hızlandırıldı. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda çocuğun ikamet adresine en yakın okul olan İlkadım Belediye Ortaokuluna nakli gerçekleştirildi. Devrim'in okul kaydının tamamlandığı ve eğitimine başladığı öğrenildi.

Yetkililer, Devrim Barutçu'nun eğitim hayatının kesintiye uğramaması için gerekli tüm adımların hızlı bir şekilde atıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti. - ANKARA