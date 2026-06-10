Devrim ve TOGG Yan Yana

Eskişehir'de ESATA MAT 2026 Otomotiv Fuarı'nın açılış töreninde ilk yerli otomobil Devrim ile TOGG yan yana getirildi.

Tören, saat 10.00'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda gerçekleştirildi. Programa katılım sağlayan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, fuarın açılışında yan yana sergilenen yerli otomobil Devrim ve TOGG'un yanında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi. Ardından, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Geçmişten aldığımız ilhamı geleceğin teknolojileriyle buluşturuyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlker Şenoturan, "Bugün burada, MAT alanında düzenlediğimiz ve birbirinden değerli 22 firmanın katılımıyla gerçekleşen, geleneksel hale getirdiğimiz otomotiv fuarımızın açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyor, fuarımıza hoş geldiniz diyoruz. Meslek liseleri, sadece eğitim yuvaları değil; aynı zamanda üretimin, kalkınmanın ve yerli gücün teminatıdır. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada, meslek liselerimizde yetişen, teknolojiyi takip eden ve ülkesine değer katacak gençlerimizin önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Bu süreçte, Ahilik kültürünün bizlere emanet ettiği dürüstlük, çalışkanlık ve meslek ahlakı değerlerini öğrencilerimize kazandırmayı da görev biliyoruz. Bugün sergimizde yer alan, şehrimizde üretilmiş Devrim Otomobili ülkemizin yerli otomobil üretim hayalinin sembolüdür; eğitim amacıyla okulumuza kazandırılan TOGG T10X ise bu hayalin Türkiye Yüzyılı'ndaki güçlü yansımasıdır. 'Maziden Atiye' anlayışıyla, geçmişten aldığımız ilhamı geleceğin teknolojileriyle buluşturarak mesleki eğitimimize devam ediyoruz" dedi.

"Bu inancı geleceğe taşıyacak olanlar ise tam da burada"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Bugün bu fuarda çok özel ve tarihi iki misafirimiz var: Devrim ve TOGG. Maziden atiye uzanan otomotiv endüstrimizin, otomotiv endüstrimizin bu iki yerli ve milli taşıdı, bir hayalin ve sarsılmaz bir inancın nasıl gerçeğe dönüştüğünün en güzel örneğidir. 1961 yılında Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen Devrim otomobili, Eskişehir'in mühendislik tarihine kazınan altın bir sayfadır. O yıllarda ülkemizin dört bir yanında yokluklar yaşanırken, Eskişehirli mühendisler ve teknik insanlar yalnızca azim ve zekalarıyla adeta imkansızı başararak Türkiye'nin ilk yerli otomobilini hayata geçirdiler. Bu şehir onlarca yıl önce dünyaya büyük bir inançla şunu haykırdı: 'Biz yapabiliriz.' ve yaptılar. Türkiye'de bir ilke imza attılar. Bugün o gurur abidesi araç, hemen yanı başında duran ve yine o 'Biz yapabiliriz' ruhunun 21. yüzyıldaki en ihtişamlı karşılığı olan TOGG ile birlikte Eskişehir'in umudu olan siz kıymetli öğrencilerle buluşuyor. TOGG fabrikası tarafından eğitim amaçlı hibe edilen, yerli ve milli teknoloji hamlemizin en somut simgelerinden biri olan bu araç; tasarımından yazılımına, donanımından üretimine kadar Türk mühendislerinin ortak eseridir. Bu iki aracın maziden atiye adeta el ele vererek yan yana duruşu bize çok güçlü bir mesaj veriyor. Eskişehir dün de üretiyordu, bugün de üretiyor, yarın da üretecek. Devrim'in ve TOGG'un o yenilikçi ruhunu en iyi kavrayacak, bu inancı geleceğe taşıyacak olanlar ise tam da burada, şu anda önünde duran, yanında duran sevgili gençlerimiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının tamamlanması sonrası açılış yapıldı. Hep birlikte dua edilmesinin ardından kurdele kesildi. Vali Yılmaz ve beraberindeki protokol, fuar alanında gezerek incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR