Dezenformasyon yayan 40 sosyal medya hesabına Adana'da erişim engeli getirildi - Son Dakika
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Dezenformasyon yayan 40 sosyal medya hesabına Adana'da erişim engeli getirildi

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Dezenformasyon yayan 40 sosyal medya hesabına Adana\'da erişim engeli getirildi
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İletişim Başkanlığı koordinesindeki çalışmalarla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyon paylaşan 40 hesaba erişim engeli getirdi. Hesapların 12'si Körfez ve Ortadoğu gelişmeleri, 7'si manipülatif borsa paylaşımları, 21'i milli güvenlik odaklı paylaşımlar nedeniyle engellendi.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde dezenformasyon paylaşımlar yapan 40 hesaba Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildiği duyuruldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Körfez ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yayan 12, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 ve milli güvenliği hedef alan 21 sosyal medya hesabına Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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