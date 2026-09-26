Dezenformasyon yayan 40 sosyal medya hesabına Adana\'da erişim engeli getirildi

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde dezenformasyon paylaşımlar yapan 40 hesaba Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildiği duyuruldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Körfez ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yayan 12, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 ve milli güvenliği hedef alan 21 sosyal medya hesabına Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi" ifadelerine yer verildi.