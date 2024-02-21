DHMİ, 2023 yılında 837 kişiye eğitim verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından 2023 yılında 837 kişiye eğitim verildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından 2013 yılında Erzincan Havalimanı'nda hizmete açılan ve 2017 yılında DHMİ Havacılık Akademimizin bünyesine katılan Uçak Yangın Simülatör Eğitim Tesisi, ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) personelinin operasyonel becerilerini geliştirmek için önemli bir rol oynuyor.
Uzman eğitim kadrosunun verdiği eğitimlerle ARFF ekipleri, gerçekçi senaryolar ve modern teknoloji ile donatılmış simülatör ortamında acil durumlara karşı müdahale becerilerini test etme ve geliştirme imkanı buluyor.
'2023 yılında 837 kişiye eğitim verildi'
Eğitime başladığı 2017 yılından bu yana 4.507 personelin eğitim aldığı tesiste, 2023 yılında 38 TAV LLC Georgia personeli ve 799 kurum içi personel olmak üzere toplam 837 kursiyere eğitim verildi. 2024 yılı içerisinde de ARFF Taktik Eğitimi, ARFF Araç Kullanma Simülatörü Eğitimi ve Uçak Yangın Simülatörü Eğitimi verilmeye devam edecek.
'2024 yılının şubat dönemi programı başladı'
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Müdürlüğü Havacılık Akademisi Eğitim Tesisleri'nde 05.02.2024 tarihinde başlayan eğitim süreci bir ay boyunca devam ederek 05.03.2024 tarihinde sonlanacak. Program çerçevesinde 68 ARFF memuruna; 120 saatlik Kurtarma ve Yangınla Mücadele Eğitimi, 8 saatlik Acil Durum Planlaması Eğitimi, 4 saatlik Hareket Kabiliyetini Kaybetmiş Uçağın Kaldırılması Eğitimi verilmesi planlanıyor.
'Gerçeğini aratmayan senaryolar ve modern teknoloji ile etkili eğitim'
B737-800 ticari uçağını birebir ölçekte taklit eden simülatör, kokpit, kanat altı, motor gibi farklı bölgelerde gerçekçi yangın senaryoları oluşturabiliyor. 28 bağımsız bölümde canlı yangın başlatılabiliyor ve eğitimlerde LPG ve Jet-A1 (Kerosen) yakıtları kullanılıyor.
Eğitimlerde ARFF personeline farklı zorluk seviyelerinde senaryolar sunuluyor. Gerçekçiliği artırmak için maket insan mankenleri, kesilebilir/değiştirilebilir koltuk ayakları, emniyet kemerleri ve arama/kurtarma tekniklerini geliştirmeye yönelik özellikler de kullanılıyor. Simülatör, gerçek bir yangındaki gibi görüş mesafesini azaltan yapay duman sistemiyle de donatılmış.
'Eğitimler uçuş emniyeti için kritik öneme sahip'
Uçak Yangın Simülatör Eğitim Tesisi, ARFF personelinin stres ve süreç yönetimi becerilerini geliştirmelerine, operasyonel taktik usulleri öğrenmelerine ve değişik acil durumlarla başa çıkma kabiliyetlerini test etmelerine imkan sağlıyor. Bu sayede, havalimanlarında uçak yangınlarına karşı uluslararası standartlara uygun ve ulusal mevzuatın gerekliliklerini karşılayan bir ARFF hizmeti sunuluyor.
'Dünya standartlarında eğitim'
Dünya standartlarında eğitim verilen bu tesisle ARFF ekiplerimiz, gerçekçi ortamda eğitim alarak havalimanlarında uçak yangınlarına karşı en etkili şekilde müdahale edebilme becerisi kazanıyor. Kuruluş olarak, havalimanlarımızda uçuş güvenliğini en üst seviyede tutmak için DHMİ Havacılık Akademisinin Ankara'daki merkezinde ve Erzincan Kampüsünde eğitimlere yoğun bir şekilde devam ediyor. - ERZİNCAN
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