DHMİ 92. Yılını Coşkuyla Kutladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 92. kuruluş yıl dönümü Erzurum Havalimanı'nda a coşkuyla kutlandı.

Kutlamaya DHMİ personelinin yanı sıra, Hava Meydan Komutan Vekili, Meteoroloji Bölge Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Havalimanı Emniyet Şube Müdür Vekili, Emniyet Havacılık Şube Müdürü, Çelebi Hava Servisi Müdürü ve diğer paydaş kuruluşların yetkilileri yoğun katılım gösterdi. Havalimanı Başmüdürü M. Hanif Fidan tarafından DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak'ın 92. kuruluş yıl dönümü mesajının okunmasının ardından, katılımcılarla birlikte pasta kesimi yapıldı.

Tören, DHMİ'nin havacılık sektörüne katkılarını ve başarılarını bir kez daha vurgulayan anlamlı anlara sahne oldu. - ERZURUM