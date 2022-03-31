DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması - Son Dakika
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DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması

31.03.2022 10:53
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, geçtiğimiz gün imzaları atılan Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İşbirliği ihalesine ilişkin, "Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirilecek olan bu proje, kuruluşumuza ve ülkemize daha pek çok açıdan kazanç...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, geçtiğimiz gün imzaları atılan Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İşbirliği ihalesine ilişkin, "Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirilecek olan bu proje, kuruluşumuza ve ülkemize daha pek çok açıdan kazanç sağlayacak" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, DHMİ Esenboğa Havalimanı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Değerlendirme Toplantısı ve Protokol Kuralları Eğitimi'ne katıldı. Toplantıda yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Ateş ve Fatih Çakmak, Genel Müdür Yardımcıları Erhan Ümit Ekinci ve Enes Çakmak, daire başkanları, havalimanı başmüdürleri ve havalimanı müdürleri de hazır bulundu.

Tokat ve Antalya Havalimanlarına ilişkin gelişmelere vurgu

Toplantıda konuşan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, geçtiğimiz Cuma günü Tokat Havalimanı'nı hizmete açmanın sevinci içerisinde olduklarını, bunun yanı sıra Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İşbirliği ihalesinin 1 milyar 812 milyon 500 bin avro artı KDV'lik ilk kira taksitinin DHMİ'ye ödendiğini belirterek, "Bu süreç en başta kuruluşumuzun Genel Müdür Yardımcılarımızın desteği ve tüm birimlerimizin gayreti ile sonuçta elde edeceği kurum ve ülke menfaatini bilerek başladığı, ilk günden itibaren şeffaf bir şekilde ve ekip dayanışması içerisinde yürüttüğü bir süreçti" dedi.

Elde edilen başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının izlediği politikalara duyulan güvenin bir işareti olduğunu vurgulayan Keskin, projenin ihale sürecine tüm dünyadan pek çok ülkenin dahil olduğunu ve ihalenin sıkı bir rekabet ile geçtiğini belirtti. Hüseyin Keskin, "Göğsümüzü kabartan bu projede hazine ve yolcu garantisi yok. 5 yıl sonra başlayacak işletme süresi için şimdiden, eksi paraya göre Türk Lirası ile yaklaşık 32 katrilyon ödeme aldık. Bunun yanında 765 milyon avro yatırım gerçekleştirilecek. Antalya'nın inşaatı şu anda ilerliyor; bugün itibarıyla yüzde 4 seviyesine ulaştı" dedi.

"Bu proje kuruluşumuza ve ülkemize daha pek çok açıdan kazanç sağlayacak"

Hizmet verdiği yolcu sayısı açısından dünyanın en hızlı büyüyen bölgesel turistik havalimanlarından biri olan Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesinin, Türkiye'nin turizm potansiyelinin hakkıyla gerçekleşmesi için elzem olduğunun altını çizen Keskin, "Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirilecek olan bu proje, kuruluşumuza ve ülkemize daha pek çok açıdan kazanç sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Başarılara ulaşmasında her kademeden çalışanların büyük emeklerinin olduğunu belirten DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Gerek çalışma arkadaşlarımızla gerekse havalimanlarımızda ağırladığımız, misafirimiz olan yolcularımızla ilişkilerimiz nezaket kuralları çerçevesinde olmalıdır. Birkaç gündür devam eden bu eğitimle amaçladığımız, bu yetenekleri daha da geliştirmek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Antalya Havalimanı açıklaması - Son Dakika


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