Dicle'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Dicle'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Dicle\'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Diyarbakır’ın Dicle İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde gerçekleşen kutlama programına Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Dicle Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdem, İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Vural Karabela, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naif Keleş, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, Dicle Öğretmenevi Müdürü Osman Özkan, Dicle İlçe Orman İşletme Şefi Tuğçe Aksoy Oral, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Hüseyin Kılıçoğlu, birçok gazi, öğrenci, öğretmen, asker, polis ve çok sayıda kurum amiri katıldı. Dicle İlçesi Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda görevli öğretmen Elif Korkmaz'ın sunduğu program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde, Atatürk Anıtına kaymakamlık ve belediye çelenkleri bırakıldı.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Vural Karabela yaptı.

Daha sonra Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, makam odasında yapılan tebrikleri kabul etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dicle'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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