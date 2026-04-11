Dicle Kaymakamı Atış, emniyet personeli ile bir araya geldi

11.04.2026 08:43
Diyarbakır'da Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet personeli ile bir araya geldi.

Polis Özel Harekat birimini ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Kaymakam Mustafa Atış, bir araya geldiği emniyet mensuplarıyla samimi bir şekilde sohbet etti. Kaymakam Atış, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatan ve vatandaş için her daim görev başında olan emniyet mensuplarının her daim yanında olduklarını belirten Kaymakam Atış, polis haftasını ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş yıl dönümü kutladı. Kaymakam Atış, görevini üstün başarı ile yerine getiren polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Atış, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir' Emniyet mensuplarımız milletimizin huzuru ve güveni, ülkemizin, devletimizin bekası, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın her daim dalgalanması için fedakarca görev yapıyor. Polisimiz 7 gün 24 saat vatanımıza ve vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Örnek çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanıyor. Cennet mekan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Göz bebeğimiz olan Türk Polis teşkilatımızın 181. Kuruluşu yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Aşk bitti Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı Aşk bitti! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
AK Partili vekil Şengül Karslı’dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

09:39
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
09:35
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:55
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
