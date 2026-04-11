Dicle Kaymakamı Atış, emniyet personeli ile bir araya geldi

Diyarbakır'da Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet personeli ile bir araya geldi.

Polis Özel Harekat birimini ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Kaymakam Mustafa Atış, bir araya geldiği emniyet mensuplarıyla samimi bir şekilde sohbet etti. Kaymakam Atış, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatan ve vatandaş için her daim görev başında olan emniyet mensuplarının her daim yanında olduklarını belirten Kaymakam Atış, polis haftasını ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş yıl dönümü kutladı. Kaymakam Atış, görevini üstün başarı ile yerine getiren polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Atış, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir' Emniyet mensuplarımız milletimizin huzuru ve güveni, ülkemizin, devletimizin bekası, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın her daim dalgalanması için fedakarca görev yapıyor. Polisimiz 7 gün 24 saat vatanımıza ve vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Örnek çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanıyor. Cennet mekan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Göz bebeğimiz olan Türk Polis teşkilatımızın 181. Kuruluşu yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR