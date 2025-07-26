Dicle Üniversitesi\'nde Yaya Güvenliği Tehlikede

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde yaya geçişleri ciddi bir sorun haline geldi.

Yerleşke içerisindeki ana caddede yayaların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçebileceği herhangi bir ışık sistemi bulunmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bu durum, özellikle hasta, yaşlı ve çocuklu aileler için büyük bir risk oluşturuyor. Yayalar, araçların yoğun olduğu saatlerde uzun süre kaldırım kenarında beklemek zorunda kalıyor. Sıcak havalarda bu bekleyiş daha da zorlaşırken, bazı vatandaşlar karşıya geçebilmek için caddeye kendilerini atarak tehlikeyi göze alıyor. Trafikte yayalara öncelik tanınmaması da can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Üniversite yerleşkesini kullanan vatandaşlar, yaşanan sorunun çözümü için elle çalıştırılabilen bir yaya kırmızı ışık sisteminin kurulmasını talep etti. Vatandaşlar, bu sayede yayaların güvenli bir şekilde geçiş yapabileceğini ve muhtemel kazaların önlenebileceğini dile getirdi. - DİYARBAKIR