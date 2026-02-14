Türkiye'de ilk olacak, Aydın'da deniz suyu arıtılıp içme suyu yapılacak - Son Dakika
Türkiye'de ilk olacak, Aydın'da deniz suyu arıtılıp içme suyu yapılacak

Türkiye\'de ilk olacak, Aydın\'da deniz suyu arıtılıp içme suyu yapılacak
14.02.2026 15:30  Güncelleme: 15:31
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri arasında imzalanan protokolle, günlük 10 bin metreküp deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek arıtma tesisinin kurulması süreci başlatıldı. Başkan Özlem Çerçioğlu, projenin Aydın'a 1 milyar TL'lik müjde olduğunu duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile DSİ arasında imzalanan protokolle Didim Akbük'te günlük 10 bin metreküp deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek arıtma tesisi için süreç resmen başlarken, "Didim'e 1 milyar TL'lik müjdemiz var" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çevreye hiçbir zarar vermeden deniz suyunu arıtacaklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Didim Akbük'te Türkiye'nin ilk örneklerinden biri olacak Deniz Suyu Arıtma Tesisi'nin hayata geçirilmesi için önemli bir adım atıldı. Kurulacak tesis ile günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürülmesi hedeflenirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projenin önemine dikkat çekerek "Didim'e 1 milyar TL'lik müjdemiz var" dedi. Projenin, özellikle kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturacağı vurgulanırken, ayrıca, stratejik yatırımla birlikte Akbük'ün içme suyu arz güvenliğinin güçlendirileceği ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir altyapının inşa edileceği ifade edildi.

"Didim'e 1 milyar TL'lik müjdemiz var"

Çevreye hiçbir zarar vermeden deniz suyunu arıtacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta ile imzaladığımız protokol kapsamında Akbük Mahallemizde 'ters ozmos' sistemi ile deniz suyunu, kir, tuz, ağır metal, bakteri ve kimyasallardan ayırarak içme suyuna dönüştüreceğiz. Günlük 10 bin metreküp kapasiteyle saniyede 115 litre suyu arıtacak bu sistemimizle 85 bin vatandaşımızın içme suyunu bu yöntemle sağlayacağız. Tesisimiz ihtiyacı olan 5 MW'lik elektrik enerjisini, güneş enerji panelleri sayesinde kendi kendine üreterek hem doğayı koruyacak, hem de çevremize hiçbir zarar vermeden deniz suyunu arıtacağız. Kentimize olan hassasiyetinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ederiz. Aydınımıza hizmet etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ülkemizde ilk örneklerinden biri olacak"

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise açıklamasında "Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle, ülkemizde ilk örneklerinden biri olacak Didim Akbük Deniz Suyu Arıtma Tesisi'ni hayata geçirecek bir adım atıyoruz. Günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürecek tesisle, kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturacağız. Bu stratejik yatırımla, Akbük'ün içme suyu arz güvenliğini güçlendiriyor, iklim değişikliğine karşı dirençli bir altyapı inşa ediyoruz. Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Özlem Çerçioğlu, Türkiye, Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de ilk olacak, Aydın'da deniz suyu arıtılıp içme suyu yapılacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'de ilk olacak, Aydın'da deniz suyu arıtılıp içme suyu yapılacak
