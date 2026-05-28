Hatice Gençay\'dan Kurban Bayramı mesajı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; barış, dayanışma, empati ve birlikte yaşama duygularının önemine dikkat çekti.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Barışın ve huzurun kenti Didim'de, bir Kurban Bayramı'na daha hep birlikte kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günleri; büyüklerimizi hatırlamanın, küçüklerimizi sevindirmenin, komşumuzun ve dostlarımızın kapısını çalmanın, darda olanı gözetmenin ve birbirimizin kıymetini bilmenin anlam kazandığı özel günlerdir. Bugün dünyanın birçok yerinde savaşların, acıların ve huzursuzlukların yaşandığı bir dönemde; demokrasinin, barışın, empati kurabilmenin, birbirimizi anlayabilmenin ve dayanışmanın insanlık için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Didim, farklılıkların huzur içinde bir arada yaşadığı, paylaşma duygusunu büyüten özel bir kenttir. Bu güzel duygu ikliminin yalnızca ülkemize değil, tüm dünyaya umut vermesini diliyoruz. Kurban Bayramı'nın; başta Didimli hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyor; herkesin bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN