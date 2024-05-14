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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Didim'in ilk kadın belediye başkanı olarak seçilen ve göreve başlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Başkan Gençay'a Belediye Başkan Yardımcıları, Aydan Aşık Turgut ve Kaan Topçuoğulları eşlik etti.

Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Gençay, misafirperverliklerinden dolayı Vali Canbolat'a teşekkür etti. - AYDIN