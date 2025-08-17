Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Cumartesi Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçede her hafta kurulan Cumartesi Pazarı'nı ziyaret ederek halkla ve pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Pazaryerinde sıcak bir ilgiyle karşılanan Başkan Gençay, tezgahları tek tek gezerek esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Alışveriş yapan halkla da sohbet eden Gençay, pazarın işleyişi, fiyatlar ve genel durum hakkında bilgi aldı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Gençay, çözüm önerilerini de not ederek, belediye olarak her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı.

Pazarcı esnafı, Başkan Gençay'a teşekkür ederek özellikle pazar düzeni, temizlik ve ulaşım konularındaki görüşlerini paylaştı. Vatandaşlar ise Başkan'ın pazarda kendileriyle birebir ilgilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Cumartesi Pazarımızda esnafımız ve halkımızla bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de pazarın nabzını tuttuk. Esnafımıza bereketli kazançlar diledik, halkımızın görüş ve önerilerini dinledik. Didim'in her köşesinde halkımızla iç içe olmaya, sorunları yerinde görüp çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bizim için halkımızın sesini duymak, onların ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden öğrenmek çok kıymetli. Şeffaf, katılımcı ve halk odaklı bir yönetim anlayışıyla Didim'i birlikte güzelleştireceğiz" diye konuştu. - AYDIN