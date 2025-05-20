Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay\'dan Bakan Ersoy\'a Ziyaret

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Başkan Gençay, " Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ettik. Didim'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunması ve turizm potansiyelinin daha da güçlenmesi adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Didim için çalışmaya, iş birliğiyle üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN