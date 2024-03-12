Didim Belediye Meclisinin Mart ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Yerel seçimler öncesindeki son toplantıda, belediye meclisi vefa göstererek hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ile 16 yaşında katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verdi. Meclis toplantısı sonrasında Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Didim Belediye Meclisinin Mart ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Didim Belediyesi Gençlik Merkezinde yapılan toplantıya AK Partili Şakir Saruhan katılmadı. Gündemin ilk üç maddesinde komisyonlara havale edilen konular oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemde CHP meclis üyesi Vefa Berk Tezsezener'in 2021 Aralık ayında hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt'un adının parka verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edilirken, Kurt'un adı Efeler Mahallesi İmbat Caddesi üzerindeki parka verilecek.
Belediye Meclisinde ayrıca Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın önergesiyle Yağmur Tayhan'ın adının parka verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. Bilindiği üzere 2021 yılı Temmuz ayında öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın adı ise Cumhuriyet mahallesinde bir parka verilerek ölümsüzleştirildi.
Meclis toplantısı sonrasında konuşma yapan Başkan Atabay 10 yıldır başkanlık görevini sürdürdüğünü ve son 5 yıldır da şu anki meclis üyeleriyle çalıştığını ifade ederek, zaman zaman kısa süreli tartışmalarda olsa sorunsuz şekilde Didim'e hizmet ettiklerini belirtti.
Konuşmanın ardından Başkan Atabay, belediye meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Ardından Başkan Atabay 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla 3 kadın meclis üyesine de çiçek vererek günlerini kutladı. Meclis toplantısı sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Didim Belediye Meclisi, Tahsin Kurt ve Yağmur Tayhan'ın Adlarını Parka Verdi - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
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