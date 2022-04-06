Didim Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika
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Didim Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

06.04.2022 17:13
Didim Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Didim Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 2021 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşma yapan Başkan Atabay, "Çalışmalarımızda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim, Didim'i bir adım daha öteye taşımak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Didim Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Didim Belediyesi Toplantısı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başkanlık etti. Encümen, komisyon ve birlikler için üye seçiminin yapıldığı toplantıda encümen üyeliğine Muammer Kanat ve İlyas Aydur seçildi.

Toplantıda meclis üyelerine sunulan Didim Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi. Didim Belediyesi olarak şeffaf çalışmaya özen gösterdiklerini, Didim'i bir adım öteye taşımak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Yaptıklarımız, yapamadıklarımız ve yapmayı planladıklarımız hepsi meydanda. Son derece şeffaf çalışan bir belediye yönetimiyiz, zaten yapmamız gereken herhangi bir şey için meclisten yetki almamız gerekiyorsa meclise giderek yetki aldık. Yaptıklarımızı görmek isteyenler görüyorlardır, söz söyleyene aittir. İlçemizi her yönden, gerek spor, gerek kültür-sanat yönünden, gerek temizlik yönünden yani ilçemizi ileriye taşıyabilmek adına elimizden geldiği kadar, planlamamız çerçevesinde ve performans raporumuza bağlı olarak, çalışmaya devam ediyoruz. Didim Amfitiyatro kültür-sanat yönünden ilçemizi çok daha üst noktalara taşıyacak bir projemizdir. Faaliyete geçtiği zaman ilçemizin ismini Türkiye dışına kadar duyuracağını ve bu işin ne kadar gerekli olduğunu görecek ve anlayacaksınız. Bunun yanı sıra Didim Gençlik Merkezi'nin yapımını bitirdik, orada tüm çocuklarımızı okullarında aldıkları klasik eğitimlerin dışında, onları yanlış bir yöne yönlendirmeden, sanat, İngilizce, müzik, spor, kodlama, bilgisayar gibi her noktada uzman eğitmenlerimiz ile birlikte eğiteceğiz. Bu tamamiyle ücretsiz olarak yapılacaktır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim'de yapımına başlanılan kültür merkezi ve destekleri nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Başkan Atabay, "Kültür merkezimiz 750 kişi kapasiteli bir salona, 132 kişilik bir sinemaya, geniş bir çalışma alanına sahip bir projedir. Yapımına başladık, sağolsun Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu merkezin yapımını tamamlayarak Didim ilçemize hediye edecektir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Didim'i her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi personellerine ve Didim Belediye Meclisi üyelerine teşekkür eden Başkan Atabay, konuşmasını şu ifadeler ile sonlandırdı;

"Projelerimizi ve yatırımlarımızı çalışma arkadaşlarımın ve meclis üyesi arkadaşlarımın destekleriyle yaptık. Bundan dolayı ben herkese, personellerimize ve emeği geçen herkese, tüm Didim halkı adına teşekkür ediyorum." - AYDIN

Didim Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Didim Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Didim Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

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Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Nisan, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika


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