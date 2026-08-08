Didim Belediyesi Akbük’te yol yapım çalışmalarını genişletiyor

Didim Belediyesi, Akbük Mahallesi'nin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürüttüğü yol yapım çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendiriyor. Devam eden çalışmalarla mahallede ihtiyaç duyulan güzergahlar etaplar halinde hizmete kazandırılıyor.

Akbük Mahallesi'nin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi ekipleri, yol yapım çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor. İhtiyaç önceliği esas alınarak yürütülen uygulamalarla mahallede ulaşımın daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale gelmesi hedefleniyor. Farklı noktalarda devam eden yol yapım çalışmalarıyla Akbük'ün ulaşım altyapısı güçlenirken, tamamlanan güzergahlar halkın kullanımına sunuluyor. Çalışmalar, mahallede belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda planlı şekilde ilerliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yol yapım çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kentimizin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Akbük Mahallemizde de ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım çalışmalarımızı özenli belediyecilik anlayışıyla sürdürüyoruz. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu ulaşımı destekleyen hizmetler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.