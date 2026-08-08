Didim Belediyesi Akbük’te yol yapım çalışmalarını genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi Akbük’te yol yapım çalışmalarını genişletiyor

Didim Belediyesi Akbük’te yol yapım çalışmalarını genişletiyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, Akbük Mahallesi'nin farklı noktalarında eş zamanlı yol yapım çalışması yürütüyor. Başkan Hatice Gençay, güvenli ve konforlu ulaşım için hizmetlerin süreceğini söyledi.

Didim Belediyesi, Akbük Mahallesi'nin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürüttüğü yol yapım çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendiriyor. Devam eden çalışmalarla mahallede ihtiyaç duyulan güzergahlar etaplar halinde hizmete kazandırılıyor.

Akbük Mahallesi'nin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi ekipleri, yol yapım çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor. İhtiyaç önceliği esas alınarak yürütülen uygulamalarla mahallede ulaşımın daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale gelmesi hedefleniyor. Farklı noktalarda devam eden yol yapım çalışmalarıyla Akbük'ün ulaşım altyapısı güçlenirken, tamamlanan güzergahlar halkın kullanımına sunuluyor. Çalışmalar, mahallede belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda planlı şekilde ilerliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yol yapım çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kentimizin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Akbük Mahallemizde de ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım çalışmalarımızı özenli belediyecilik anlayışıyla sürdürüyoruz. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu ulaşımı destekleyen hizmetler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi Akbük’te yol yapım çalışmalarını genişletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:30:52. #7.12#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi Akbük’te yol yapım çalışmalarını genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.