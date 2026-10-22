Didim Belediyesi, ASKİ\'nin 160 bin 93 liralık kaçak su bedeline açıklama yaptı

(AYDIN) - Didim Belediyesi, 29 Temmuz'da çıkan yangına müdahale sırasında kullanılan su nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ tarafından 160 bin 93 lira kaçak su kullanım bedeli tahakkuk ettirilmesine ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, işlemin 29 Temmuz'da değil, 24 Temmuz'da gerçekleştiği ileri sürülmüş ve o tarihte herhangi bir yangın bulunmadığı iddia edilmiştir. Yangının 29 Temmuz tarihinde meydana geldiği, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından düzenlenen resmi olay raporuyla da sabittir" denildi.

Didim Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, 29 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin talebi doğrultusunda Didim Belediyesi'ne ait araçlarla su taşınarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağlandığı ancak bu müdahalenin ardından ASKİ tarafından, belediyeye ait aracın yangın hidrantından su dolumu yaptığı gerekçesiyle 160 bin 93 lira 8 kuruş tutarında kaçak su kullanım bedeli tahakkuk ettirildiği belirtildi.

Konunun kamuoyuna yansımasının ardından bazı basın ve yayın organlarında, işlemin 29 Temmuz'da değil, 24 Temmuz'da gerçekleştiğinin ve o tarihte herhangi bir yangının bulunmadığının iddia edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla da kalınmayarak belediyemizin tarihleri değiştirdiği, gerçeğe aykırı tutanak düzenlediği ve kamuoyunu yanılttığı yönünde ciddi ithamlarda bulunulmuştur.

Oysa ASKİ tarafından belediyemize gönderilen yazıda, söz konusu su dolumuna ilişkin tespit tarihinin 29 Temmuz 2026 olduğu açıkça belirtilmektedir. Ayrıca yangının 29 Temmuz tarihinde meydana geldiği, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından düzenlenen resmi olay raporuyla da sabittir. Dolayısıyla haberlerde ileri sürülen 24 Temmuz tarihi, ilgili kurumların kendi resmi belgeleriyle çelişmektedir. Bunun yanında kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bu haberler, bir Belediye Meclis Üyesi tarafından da paylaşılmış ve yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.

Belediyemize ve Belediye Başkanımıza yönelik gerçeğe aykırı ve iftira niteliğinde olduğu değerlendirilen isnatlar ile halkı yanıltıcı bilgilerin alenen yayılması ve bu yolla kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılması gerekçeleriyle, ilgili yayın sorumluları ve söz konusu Belediye Meclis Üyesi hakkında Belediye Başkanlığımız ve Başkanımız adına Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur.

Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında yapılan her türlü eleştiriye saygı duyuyoruz. Ancak eleştiri hakkı, gerçeklerin çarpıtılmasına, dayanaksız ithamlarla kişi ve kurumların hedef alınmasına ve kamuoyunda gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmasına gerekçe olamaz."