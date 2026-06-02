Didim Belediyesi, Kıyı Kentleri Politikaları Çalıştayı\'na katıldı

Didim Belediyesi, İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Kıyı Kentleri Politikaları Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştaya Didim Belediyesi de katılım sağlayarak, kıyıların korunması, ekolojik sürdürülebilirlik, mavi ekonomi, afet dayanıklılığı, altyapı ve yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki rolüne ilişkin gerçekleştirilen bilgi ve deneyim paylaşımında yer aldı. Kıyı kentlerinin karşı karşıya olduğu çevresel, ekonomik ve yönetsel süreçlerin ele alındığı çalıştayda; kıyı alanlarının korunması, iklim değişikliğinin kıyı kentlerine etkileri, afetlere karşı dayanıklı kentler oluşturulması, sürdürülebilir altyapı politikaları ve mavi ekonomi başlıklarında değerlendirmelerde bulunuldu. Yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki sorumluluklarının da ele alındığı çalıştayda, farklı belediyelerin deneyimleri paylaşılarak kıyı kentlerinin geleceğine yönelik ortak çözüm önerileri değerlendirildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in doğal değerlerini koruyan, sürdürülebilir ve geleceğe dönük çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Didim, sahip olduğu kıyıları, doğal güzellikleri ve yaşam alanlarıyla korunması gereken çok değerli bir kenttir. Kıyı kentlerinin geleceğini ilgilendiren her çalışmayı önemsiyor; ekolojik sürdürülebilirlik, afet dayanıklılığı ve kıyı yönetimi alanlarında ortak akıl ve iş birliğini değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi tarafından, kentin doğal değerlerini koruyan ve sürdürülebilir kent politikalarını güçlendiren çalışmalara katkı sunmaya devam edileceği belirtildi. - AYDIN