Didim Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Didim Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi Meclis toplantı salonunda, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, belediye meclis üyeleri eksiksiz olarak katıldı. 15 gündem maddesine ek olarak, 3 maddenin daha eklendiği meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Komisyona gönderilen maddelerin görüşülmesi üzerine mayıs ayı meclis toplantısı 2. birleşimi 6 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'de yapılacak. - AYDIN