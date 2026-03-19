Didim Belediyesi\'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Ramazan Bayramı dolayısıyla Didim Belediyesi'nde bayramlaşma programı, gerçekleştirildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, belediye çalışanları ve yöneticiler bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı etkinlikte, dayanışma ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Programda konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bayramlar; sevgi, saygı ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı, gönüllerin birleştiği kıymetli zamanlardır. Tüm çalışma arkadaşlarımızın ve halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Programa, Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim amirleri ve personeller katıldı. - AYDIN