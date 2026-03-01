Didim Belediyesi Akbük'te saha çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Didim Belediyesi Akbük'te saha çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi Akbük'te saha çalışmalarını sürdürüyor
01.03.2026 20:01  Güncelleme: 20:02
Didim Belediyesi, Akbük Mahallesi'nde yol düzenleme ve çevre iyileştirme çalışmalarıyla halkın yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmaların planlı ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Didim Belediyesi, Akbük Mahallesi'nde halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mahallede ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilirken, çevre düzenlemeleriyle yaşam alanlarının daha konforlu ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Planlı şekilde sürdürülen çalışmalarla mahalle genelinde hem ulaşım kolaylaştırılıyor hem de çevresel görünüm güçlendiriliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Akbük Mahallemizde halkımızın yaşam konforunu artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yol düzenleme ve çevre iyileştirme çalışmalarımızı planlı ve kararlı biçimde devam ettiriyoruz. Halkımızın güvenli ve düzenli bir çevrede yaşaması önceliğimizdir. Didim'in her mahallesinde olduğu gibi Akbük'te de hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi Akbük'te saha çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Didim Belediyesi Akbük'te saha çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
