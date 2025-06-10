Didim Belediyesi'nden Başkan Gençay'a Destek Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

Didim Belediyesi'nden Başkan Gençay'a Destek Açıklaması

10.06.2025 18:20  Güncelleme: 19:43
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Didim Belediyesi, Başkan Hatice Gençay'a yönelik iddialar hakkında bir açıklama yaparak, bu tartışmaların etik ve siyasi bir zemine oturmadığını ifade etti. Açıklamada, gerekli hukuki başvuruların başlatıldığı ve sürecin şeffaflık ilkesi çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Hatice Gençay'a yönelik iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Özellikle bireysel taleplerin karşılık bulmaması sonrasında başlatılan bazı söylemlerin, kamuoyunda belli algılar oluşturmaya dönük olduğu dikkat çekmektedir. Başkanımızın özel yaşamı üzerinden yürütülmek istenen bu tartışmalar, ne etik ne de siyasi bir zemine oturmaktadır. Bu süreçte, gerekli hukuki başvurular başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Didim Belediyesi, Başkan Gençay'a yönelik kamuoyunda dolaşıma sokulan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Başkan, göreve geldiği günden bu yana halkçı ve şeffaf yönetim anlayışıyla, Didim'e adil, katılımcı ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmektedir. Her geçen gün halkımızın artan desteğiyle güçlenen bu anlayış, ne yazık ki zaman zaman kişisel menfaatleri önceleyen bazı çevreler tarafından farklı yöntemlerle gölgelenmeye çalışılmaktadır. Özellikle bireysel taleplerin karşılık bulmaması sonrasında başlatılan bazı söylemlerin, kamuoyunda belli algılar oluşturmaya dönük olduğu dikkat çekmektedir. Başkanımız Sayın Hatice Gençay, görevi süresince kişisel ilişkileri kurumsal kararların dışında tutmayı ilke edinmiş; Didim'i evi, Didimlileri ise ailesinin bir parçası olarak görmüştür. Bu açıklama da tam olarak bu samimi bağın ve kamuoyuna karşı duyduğu sorumluluğun bir sonucudur.

Başkanımızın özel yaşamı üzerinden yürütülmek istenen bu tartışmalar, ne etik ne de siyasi bir zemine oturmaktadır. Kamu görevini kişisel yakınlıklardan bağımsız şekilde sürdüren Başkanımız, bu yaklaşımların kendisini halktan koparamayacağını; aksine, halkla kurduğu güçlü gönül bağını daha da pekiştirdiğini ifade etmektedir. Bu süreçte, gerekli hukuki başvurular başlatılmıştır. Sürecin tamamı şeffaflık ilkesi çerçevesinde yürütülecek, kamuoyuyla açıkça paylaşılacaktır. Yerel basınımızın da özel hayatın gizliliği ve devam eden yasal süreçlere saygı çerçevesinde, mesleki etik kurallar doğrultusunda hareket edeceğine olan inancımız tamdır. Belediye Başkanımız Sayın Hatice Gençay, Didim halkının iradesiyle yürüttüğü görevine aynı kararlılık ve inançla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nden Başkan Gençay'a Destek Açıklaması - Son Dakika

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