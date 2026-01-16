Sömestr tatili coşkusu DİGEM\'de başlıyor

Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukları daha keyif bir tatil geçirebilmeleri için, Didim Belediyesi tarafından etkinlik programı hazırlandı.

Etkinlikler kapsamında 17 Ocak Cumartesi günü DİGEM'de saat 13.30'da Bubble Show, 15.00'te ise Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 'Benim Güzel Pabuçlarım' oyunu sahnelenecek. 18 Ocak Pazar günü ise saat 13.30'da Animasyon Show, 15.00'te Tiyatro Topluluğu tarafından yeniden 'Benim Güzel Pabuçlarım' oyunu izleyicilerle buluşacak. Etkinliğe tüm öğrencileri davet eden Başkan Hatice Gençay, "Çocuklarımızın tatil dönemini hem eğlenerek hem de sanatla iç içe geçirmelerini istiyoruz. Sömestr tatiline güzel bir başlangıç yapmaları için tüm çocuklarımızı ve ailelerini etkinliklerimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN