Didim Belediyesi 'Ergenlik ve İlk Gençlikte Kadın Sağlığı' eğitimi düzenledi

21.02.2026 19:26  Güncelleme: 19:27
Didim Belediyesi, 'Ergenlik ve İlk Gençlikte Kadın Sağlığı Eğitimi' programını düzenleyerek kadın sağlığına dikkat çekti. Eğitim, uzman Dr. Işın Yeşim Yeşilkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi ve gençlerin sağlık konusundaki bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi.

Kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi, "Ergenlik ve İlk Gençlikte Kadın Sağlığı Eğitimi" başlıklı bir program gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen eğitim, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut'un katılımı ve halkın yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Op. Dr. Işın Yeşim Yeşilkaya'nın konuşmacı olarak yer aldığı eğitimde, ergenlik ve ilk gençlik döneminde kadın sağlığına ilişkin temel konular ele alındı. Katılımcılar, bu süreçte yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimlere dair merak ettikleri soruları doğrudan uzmana yöneltme imkanı buldu. Programda gençlerin ve ailelerin bilinç düzeyinin artırılması hedeflenirken, doğru ve bilimsel bilgiye erişimin önemi vurgulandı.

"Kadın sağlığı ve toplumsal farkındalık çalışmalarımız sürecek"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, eğitime ilişkin yaptığı açıklamada "Gençlerimizin ve kadınlarımızın sağlıklı, bilinçli ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliklerimizden biri. Ergenlik dönemi hem gençlerimiz hem de aileleri için hassas ve önemli bir süreç. Bu süreçte doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşıyor. Belediyemiz olarak kadın sağlığı ve toplumsal farkındalık konularındaki çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

