Didim\'de kadınlara ve ailelere danışmanlık desteği

Didim Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlara ve ailelere yönelik psikolojik, hukuki ve aile danışmanlığı hizmetleri sunarken, açılan dikiş atölyesiyle kadınların üretime katılımını destekliyor.

Didim Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kadınların, çocukların ve ailelerin yaşamın her alanında daha güçlü bireyler olarak yer alabilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmetlerle, toplumsal dayanışmanın artırılması ve halkın sosyal hayata daha aktif katılımı hedefleniyor. Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde halkımıza psikolojik, aile ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunularak bireylerin karşılaştıkları sorunlara profesyonel destek sağlanıyor. Özellikle kadınların ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen rehberlik hizmetleriyle, yaşanan sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiriliyor. Ayrıca Didim Belediyesi Dikiş Atölyesi'nde verilen eğitimlerle kadınların üretime katılımı teşvik ediliyor. Mesleki becerilerini geliştirme imkanı bulan kadınlar, ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol üstleniyor.

"Didim'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, sosyal belediyeciliğin temelinde insan odaklı hizmet anlayışının yer aldığını vurguladı. Başkan Hatice Gençay; "Didim'de kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve eşitliğin hakim olduğu bir kent anlayışıyla çalışıyoruz. Kadın ve Aile Danışma Merkezimizde sunduğumuz psikolojik, hukuki ve aile danışmanlığı hizmetleriyle halkımızın yanında olurken, Dikiş Atölyemizde verdiğimiz eğitimlerle kadınların üretime katılmasını ve ekonomik olarak güçlenmesini destekliyoruz" dedi.

Toplumsal gelişmenin güçlü kadınlar ve sağlıklı aile yapısıyla mümkün olduğunu ifade eden Başkan Hatice Gençay,

"Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olduğu, çocukların güvenle büyüdüğü bir Didim için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü bir Didim'i hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN