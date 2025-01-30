Didim Belediyesi'nden Mahallemi Dinliyorum Projesi - Son Dakika
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Yerel

Didim Belediyesi'nden Mahallemi Dinliyorum Projesi

Didim Belediyesi\'nden Mahallemi Dinliyorum Projesi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmaları kapsamında Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

30.01.2025 09:13  Güncelleme: 09:15
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Didim Belediyesi tarafından başlatılan "Mahallemi Dinliyorum" buluşmaları kapsamında, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Didimli vatandaşların sorun ve taleplerini daha hızlı çözmek amacıyla Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Mahallemi Dinliyorum projesi başladı. Proje kapsamında ilk toplantı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Binası önünde, ikincisi ise Yeni Mahallesi Muhtarlık Binası önünde gerçekleştirildi. Toplantıya Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik, Kaan Topçuoğulları ve belediye birim amirleri katıldı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği toplantılarda, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyerek not aldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana temizlik, ilaçlama, yol çalışmaları konusunda önemli işler gerçekleştirdik. Hazırladığımız projelerimiz de var bir yandan onları da sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Gençay, Bugün vatandaşlarımızı dinlemeye, sorunları tespit edip çözmek amacıyla buraya geldik. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Didim'imizin tüm mahallelerinde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, sorunları ve çözüm yollarını birlikte konuşmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nden Mahallemi Dinliyorum Projesi - Son Dakika

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