Didim Belediyesi\'nden Ücretsiz Kısırlaştırma Hizmeti

Didim Belediyesi, sahipsiz ve mikroçipsiz sokak hayvanlarının sağlığı ve kontrolsüz nüfus artışının önüne geçmek amacıyla ücretsiz kısırlaştırma hizmeti başlattı. "Bir Kısırlaştır, Bin Hayat Kurtar" sloganıyla duyurulan uygulama, 14-18 Temmuz tarihleri arasında Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'nde yapılacak.

Kampanya kapsamında 14-18 Temmuz tarihleri arasında köpekler, 15-17 Temmuz tarihleri arasında ise kediler kısırlaştırılacak. İşlemler her gün 09.00-12.00 ile 13.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kedi ve köpeklerin operasyon öncesi hazırlıklarına da dikkat edilmesi gerekirken, kısırlaştırma işleminden 12 saat önce yemek ve su verilmemesi gerektiğini hatırlatan Didim Belediyesi'nin bu uygulaması ile işlem sonrası can dostların sahiplendirilmeleri de teşvik edilecek.

Konu ile ilgili Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Didim Belediyesi olarak, sokakta yaşayan sahipsiz ve mikroçipsiz canlarımız için ücretsiz kısırlaştırma hizmeti sunuyoruz. Kediler işlemden 12 saat önce yemek ve su verilmeden buraya gelmeli. Köpeklere de işlemden 12 saat önce yemek ve su verilmemeli, işlem sonrası sahiplendirilmeleri sağlanmalıdır. Köpek sahiplenmek isteyenlerin apartman yönetiminden izin belgesi alması gerekmektedir. Bu uygulama sadece sahipsiz, sokakta yaşayan ve mikroçipsiz hayvanlar için geçerlidir. Can dostlarımızın sağlığı ve geleceği için seni de bu dayanışmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN