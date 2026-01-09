Didim Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi, kent estetiğini korumak ve halkın daha yeşil, daha yaşanabilir alanlarda vakit geçirebilmesini sağlamak amacıyla park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen çalışma programı doğrultusunda sahada yoğun mesai harcıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Çamlık Mahallesi'nde ağaç budama çalışmaları gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde ot biçimi ve ağaç budama işlemleri tamamlanırken, Yeni Mahalle'de bulunan Macera Parkı ile Ayşenur Ezgi Eygi Parkı'nda ot biçimi çalışmaları yapılarak alanlar daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Efeler Mahallesi'ndeki yeşil alanlarda ise genel bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan bakımının yanı sıra park oyun gruplarına yönelik onarım ve yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Efeler Mahallesi'nde yer alan Ayışığı Parkı'nda banklar boyanarak yenilenirken, Ozan Parkı'ndaki çocuk oyun gruplarında bakım ve tadilat çalışmaları yapıldı. Yeni Mahalle'de bulunan Macera Parkı'ndaki oyun grupları da elden geçirilerek çocuklar için daha güvenli hale getirildi.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentin her noktasında daha estetik ve yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Halkımızın parklar ve yeşil alanlarda daha huzurlu ve keyifli vakit geçirebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz belirlenen program doğrultusunda ilçemizin her mahallesinde sahada görev yapıyor. Daha güzel, daha yeşil bir Didim için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.