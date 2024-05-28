Didim Belediyesi'nin katkılarıyla 'Yerelde iklim eylemi' konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla 'Yerelde iklim eylemi' konferansı düzenlendi

Didim Belediyesi\'nin katkılarıyla \'Yerelde iklim eylemi\' konferansı düzenlendi

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Derneği öncülüğünde düzenlenen 'Yerelde iklim eylemi' konferansına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve diğer katılımcılar yer aldı. Konferansta iklim krizi ve mücadele politikaları ele alındı.

28.05.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
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Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Derneği öncülüğünde "Yerelde iklim eylemi" konferansı düzenlendi.

Didim Belediyesi Gençlik ve Sanat Akademisinde düzenlenen konferansa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Başkan yardımcıları Aydan Aşık Turgut ve Kaan Topçuoğulları, Didim Derneği Başkanı Filiz Çelik Hekimoğlu, bazı belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, CHP İlçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Didim Derneği Başkanı Filiz Çelik Hekimoğlu "Kavramları son dönemlerde hayatımızda hep var oluyor. Yani gezegenimizin yaşı dört buçuk milyar iken ne değişiyor da günümüzde ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız. İklim değişimine neden olan alışkanlıklarımızla birlikte ekosistemlerine farklı değişiklikler meydana geliyor. Tüketim alışkanlıklarımız ve teknolojik gelişme ile birlikte paralel olarak ekolojik ortamlarda da etkilerimiz arttırılmaya başladı. Dünya kaynaklarında meydana gelen değişimler ne yazık ki olumlu yönde ilerlemedi. Yer türenin yıllık ortalama sıcaklık arttı, bu da bitimlerin değişmesine neden oldu. Kuzey Kutbu'nda buzulların eridiğini gördük ama bizden uzaklıkla pek ilgilenmedik. Deniz seviyesi yükseliyor diye uyarılar da bulunuldu ama onu da umursamadık. Halbuki liderlerimiz, göllerimiz ve su kaynaklarımızda yükselmeler yerine alçalmalar, azalmalar baş göstermeye başladı. İnsan sağlıklı suya erişimi sorun olmaya başlayınca beklenmedik anlarda, beklenmedik hava şartlarıyla karşılaşınca dönüp ne oluyor demeye başladık. İşte iklim krizi bu noktada yavaş yavaş hepimizi etkileyemeye başladık. İklim değişikliği korktuğumuzdan daha fazla ilerliyor. Artık kriz bir tehlike dönüşmüş durumda. Yerel ve merkezde birçok önlemlerin alınması gerektiği dönemlere giriyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından konferansa geçildi. Konferansta ilk olarak Küresel Denge Derneği Başkanı Şehir Plancısı Dr. Nurhan Talu yerel yönetimlerin iklim krizi ve mücadele politikaları konusunda slayt eşliğinde bilgiler verdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğunay Tolunay ise "İklim değişikliğinin etkilerine dirençlilik ve uyum" konularında bilgiler aktardı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nin katkılarıyla 'Yerelde iklim eylemi' konferansı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim Belediyesi'nin katkılarıyla 'Yerelde iklim eylemi' konferansı düzenlendi - Son Dakika
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