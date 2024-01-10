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Didim Belediyesi, Okul Önlerinde Çorba Dağıtarak Öğrencilerin İçini Isıttı - Son Dakika
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Didim Belediyesi, Okul Önlerinde Çorba Dağıtarak Öğrencilerin İçini Isıttı

Didim Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla okul önlerinde kurduğu ikram aracıyla çorba dağıtarak öğrencilerin içini ısıtmaya devam ediyor. Sınav haftasında öğrencilere destek olmak amacıyla çorba ikramında bulunan belediye, öğrencilerin teşekkürlerini aldı. Başkan Atabay, çorba ikramlarının okullarda devam edeceğini belirtti.

Didim Belediyesi, Okul Önlerinde Çorba Dağıtarak Öğrencilerin İçini Isıttı
10.01.2024 - 17:17,
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Didim Belediyesi, okul önlerinde kurduğu ikram aracı ile çorba dağıtarak, öğrencilerin içini ısıttı.

Sosyal belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmetleri ile ön plana çıkan Didim Belediyesi soğuk havalarda öğrencilerin içini ısıtmaya devam ediyor. Didim Belediyesi'ne bağlı ikram aracı okulların önüne giderek geleceğimizin mimarı öğrencilerimize sınav haftasında destek olabilmek için çorba ikramında bulundu. Sıraya girerek sıcak çorbalarını Didim Belediyesi ekiplerinden alan öğrenciler, ikram için Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti.

Öğrencilerimizin her zaman yanında olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; "Soğuk kış günlerinden öğrencilerimizin içini ısıtmak için çorba ikramında bulunduk. Çorba ikramlarımız okullarımızda devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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