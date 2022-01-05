Üye Girişi
Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor

05.01.2022 12:13
Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor

Didim Belediyesi, soğuk havaların etkili olduğu bu günlerde sıcak çorba ikramı ile vatandaşların içlerini ısıtmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi, soğuk havaların etkili olduğu bu günlerde sıcak çorba ikramı ile vatandaşların içlerini ısıtmaya devam ediyor.

İlçede gerçekleştirdiği sosyal projeler ile vatandaşların gönüllerine dokunan Didim Belediyesi, hava sıcaklıklarının düştüğü bu günlerde, kentin belirli noktalarında sıcak çorba ikramı ile vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'na konulan ikram aracı ile vatandaşlar çorbalarını aldılar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, " Sıcak çorba ikramımızla, soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Didim Belediyesi ekiplerimiz, her hafta Salı günleri Cumhuriyet Meydanı'nda, Cuma günleri Merkez cami önünde vatandaşlarımıza çorba ikramı gerçekleştirecektir. Tüm halkımızı çorba ikramımıza bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor
Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor
Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor

YORUMLAR
500

Didim Belediyesi, Cumhuriyet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor - Son Dakika


Karadeniz gazının işleneceği tesisinin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisinin maketi hazırlandı         
12:13
Öldüğü zannedilen bebek yaşarsa ismi Savaş olacak Öldüğü zannedilen bebek yaşarsa ismi Savaş olacak         
12:05
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Yüzü bezle sarılı cesedi bulunan genç, kurşunlamaya gittiği iş yerinde vurulmuş Yüzü bezle sarılı cesedi bulunan genç, kurşunlamaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
10:55
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12

Son Dakika Haberleri
12:13 Karadeniz gazının işleneceği tesisinin maketi hazırlandı
12:05 Öldüğü zannedilen bebek yaşarsa ismi Savaş olacak
12:04 Maaş ve primleri de artırdılar ama! ABD'li patronlar eleman bulamıyor!
11:42 Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi
11:42 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Döviz artık gündemimizde değil
11:41 Eski MasterChef yarışmacısı Emre Büber'den ilginç yorum: Beni yarışmadan soğutana gelsin
11:36 George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü!
11:31 Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı
11:30 Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız
11:21 Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 12:20:49. #1.12#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement