Didim Belediyesi Tarım Altyapısını Güçlendiriyor

Didim Belediyesi Hisar Mahallesi'nde bulunan zeytinlik ve tarım arazisi yollarının düzeltilerek, üreticilerin ulaşımının kolaylaştırdı.

Didim Belediyesi, tarım altyapısını güçlendirmek ve çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilerin yaşam kalitesini artırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefleyen Didim Belediyesi Hisar Mahallesi'nde zeytinlik ve tarım arazilerinde çalışma gerçekleştirdi. Didim Belediyesi olarak tarımla uğraşan vatandaşların işlerini rahatlatmak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Gençay, "Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak, üretimi desteklemek ve emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Didim'in bereketli topraklarını koruyacak ve çiftçimizin yanında olacağız" dedi.

Yolların düzeltilmesiyle birlikte üreticilerin tarlalarına daha kolay erişim sağlayacağını vurgulayan Başkan Gençay, bu tür çalışmaların bölgedeki tarım faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti. Başkan Gençay, "Belediye olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız. Onların daha verimli çalışabilmesi için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN