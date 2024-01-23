Didim Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Didim Belediyesi, Didimli vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürdürmeleri için yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi Akansu Caddesi ve Poyraz Caddesi'nde yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bölgede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, bilgi alışverişinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Atabay, "Akansu Caddesi ve Poyraz Caddesi gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız çalışmalarımızdan oldukça memnun. Vatandaşlarımız için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz" dedi.