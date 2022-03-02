Didim Belediyespor yönetiminden İncirliova maçındaki olaylara tepki - Son Dakika
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Didim Belediyespor yönetiminden İncirliova maçındaki olaylara tepki

02.03.2022 10:28
Didim Belediyespor yönetiminden İncirliova maçındaki olaylara tepki

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Didim Belediyespor yöneticileri hafta sonunda oynanan İncirliova Belediyespor maçındaki hakem kararlarına, rakip takım yönetici ve futbolcularının tavırlarına tepki gösterdi.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Didim Belediyespor yöneticileri hafta sonunda oynanan İncirliova Belediyespor maçındaki hakem kararlarına, rakip takım yönetici ve futbolcularının tavırlarına tepki gösterdi.

Didim Atatürk Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısına Kulüp başkanı Bedri Altıntaş ve kulüp yöneticileri katıldı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş İncirliova Belediyespor maçında yaşanan olayların fair-play ruhunu aykırı olduğunu ifade ederek, "5 Aralık 2021'de Didim'de oynadığımız İncirliova müsabakası öncesi ve sonrasında kulüp başkanından sporcularını dostane biçimde en iyi biçimde ağırlamıştık. Bunun karşılığı olarak da 27 Şubat 2022'de İncirliova'da aynı sevgi ve ilgiyi bekliyorduk. Ama ne yazık ki sahaya adımımızı attığımızdan itibaren İncirliova Belediyespor Hocası Adalet Duman'ın sporcularımıza tehdit edercesine küfürlü konuşmalarına maruz kaldık. Sahaya çıkarken ise başta takım kaptanı Süleyman Görgün ve bazı sporcular bizim 20 yaşındaki genç sporcularımızı tehdit, küfür ve saha içindeki fiziksel şiddete maruz bıraktılar" dedi.

"Hakemler yanlı davrandı"

Başkan Altıntaş hakemlerin yanı davrandığını iddia ederek, "Baskı altında başladığımız maçta orta hakem Şevketcan Arslan ile ekibinin ilk 10 dakika içerisinde saha içindeki sporcularımıza topsuz alanda yapılan yumruk ve tekme olaylarını gördüğü halde göz yumması ve hakemin yanlı tutumu ile olaylar başladı. 20 dakikada ceza sahası içerisinde atılan tekme ile penaltı göstermek üzere iken ve yan hakemin penaltıya doğru hareketleniyorken net penaltıyı veremeyen orta hakemin, maçın nasıl geçeceğinin sinyalini verdi. İlerleyen dakikalarda rakibin kural dışı oyunu, agresifliği devam ederken sarı bile olmayan pozisyonda oyuncumuzu kırmızı kart ile saha dışına gönderdi. O gün olanların hepsi ile ahlak olarak İncirliova Belediyespor ve hakem camiası sınıfta kalmıştır. O gün orda olmayan Kulüp Başkanı Bekir Kaykı maçtan sonra gönderdiği mesaj ile son derece üzgün olduğunu belirtti. Didim Belediyespor kulübünün kültürüne yakışan şekilde misafir olan takımlara yine de aynı misafirperver tutumumuz devam edecektir" diye konuştu. - AYDIN

Didim Belediyespor yönetiminden İncirliova maçındaki olaylara tepki

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İncirliova, Amatör Lig, Aydın, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyespor yönetiminden İncirliova maçındaki olaylara tepki - Son Dakika


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