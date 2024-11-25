Didim'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Didim'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Didim\'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Didim Yenihisar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında emekli öğretmenler anılarak, yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Programda öğrencilere ödüller verildi ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

25.11.2024 18:50  Güncelleme: 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Kasım Öğretmenler Günü Didim'de Yenihisar Anadolu Lisesi'nin organizasyonunda kutlandı. Kutlamalarda emekliye ayrılan öğretmenler unutulmazken, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Didim Yenihisar Anadolu Lisesi'nin hazırladığı program Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Kutlamaya Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ bir konuşma yaptı.

Üstündağ konuşmasında, "Bugün öğretmenler günü, millet mekteplerinin açılışının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün Başöğretmen oluşunun yıldönümü, yurdumuzun her köşesinde ve ilçemizde gururla bu yüce vazifeyi yapan yapmış olan öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Sevgili meslektaşlarım bizler uzun yıllar süren bir eğitimden sonra öğretmen olduk. Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı en ölümsüz mesleğidir. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye, hizmet mesleğidir. Öğretmen Bir mum gibi yanarken kendi eriyen etrafına ışık saçandır. Öğretmen aynı zamanda bir aynadır" dedi.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin öğrenciler tarafından kompozisyon ve şiirler okundu. Programda Didim'de emekliye ayrılan öğretmenlere İlçe Kaymakamı Kuruca tarafından hizmet şeref belgeleri verildi; ardından mesleğe başlayan yeni öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Program kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Programda son olarak Yenihisar Anadolu Lisesi öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi; müzik konseri gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Etkinlikler, Yenihisar, Eğitim, Yerel, Yaşam, Didim, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 20:41:58. #1.13#
SON DAKİKA: Didim'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.