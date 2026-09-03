Didim\'de atık getirme merkezi genişletiliyor, beton döküm çalışması tamamlandı

Didim Belediyesi'nin çevre ve sürdürülebilir atık yönetimi çalışmaları kapsamında hizmet veren 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin genişletilmesi için çalışmalar başladı. Mevcut tesisin kapasitesinin ve kullanım alanının geliştirilmesine yönelik proje kapsamında bugün beton döküm çalışması gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi tarafından yürütülen proje ile mevcut 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin daha işlevsel hale getirilmesi ve atık yönetimi süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında bugün tesis alanında beton dökümü gerçekleştirildi. Betonun serilmesi ve yüzeyin düzenlenmesiyle birlikte genişletme çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı.

Merkezin genişletilmesiyle birlikte Didim'in mevcut geri dönüşüm ve atık yönetimi altyapısının geliştirilmesi, atıkların daha etkin şekilde toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Didim Belediyesi, çevrenin korunması, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir bir kent yaşamının güçlendirilmesi amacıyla geri dönüşüm ve atık yönetimine yönelik çalışmalarını geliştiriyor.